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Вежливый канадец уговорил медведей уйти с его двора

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Канадец Джордан Коут (Jordan Cote) вежливо попросил заглянувших к нему во двор медведей уйти. Он снял встречу с животными на видео и опубликовал его в интернете.

Когда Коут обнаружил у себя во дворе медведя с двумя медвежатами, он сказал им: «Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли. Ладно?» Услышав эти слова, хищник повернулся и зашагал прочь. Канадец поблагодарил его и добавил вдогонку: «Надеюсь, вам понравился мой двор. Желаю хорошо провести день!»

«Вот так канадцы отвечают диким зверям»,

— написал Коут в Facebook, намекая на распространенный в США стереотип, что жители Канады отличаются исключительной вежливостью. Пост собрал 3,7 тысячи лайков.

В августе сообщалось, что канадец ударил заглянувшего в дом медведя кулаком по морде.

США
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