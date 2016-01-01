Трамп хочет принять рекордно низкое число беженцев в 2018 году

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует сократить прием беженцев в США в 2018 году до 45 тысяч человек, что станет самым низким показателем с 1980 года, сообщает телеканал Fox news 27 сентября. Свое решение президент намерен объявить после того, как пройдут переговоры госсекретаря и министра внутренней безопасности с членами Конгресса.

Лимит на прием беженцев в США действует с 1980 года, однако минимальное число запросивших убежище с тех пор не опускалось ниже 67 тысяч. Американские СМИ отмечают, что в 2016 году, когда президентом был Барак Обама, США приняли почти 85 тысяч беженцев. Сообщается, что Обама хотел увеличить это число до 110 тысяч в 2017 году.

Трамп выполняет предвыборное обещание

Обещание ограничить иммиграцию было одним из основных в предвыборной кампании Трампа. Он считает, что увеличение притока беженцев будет угрожать национальной безопасности США. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

Президент США также остановил программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), введенную его предшественником Обамой. Программа защищает детей нелегальных мигрантов от депортации и дает им право получить разрешение на работу, которое действует два года.