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Учительница написала «дурак» на лбу второклассника и уволилась

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Учительница начальных классов одной из школ в Санкт-Петербурге Ольга Алферова шариковой ручкой написала на лбу ученика слово «дурак», сообщают российские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел еще 21 сентября. Учительница якобы устала от выходок детей, которые постоянно рисовали «татуировки» на руках, и пригрозила, что следующему, кто снова это сделает, напишет на лбу «дурак».

Когда мать второклассника узнала об инциденте, то пошла в школу разбираться.

"Она сидела на встрече с директором, потупив взгляд. Я у нее спросила: "Чем вас мой Леша так обидел?" А она так ответила: "Ничем, просто такое состояние было", – рассказала мама ученика.

Женщина пожаловалась на преподавателя в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию.

Позднее стало известно, что учительница написала заявление об уходе. Узнав об этом, родители учеников собрались возле школы. Они считают, что поступок учителя неправильный, однако увольнять ее не нужно.

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