Европа за два года примет 50 тысяч беженцев из Африки и Ближнего востока

Европейская комиссия в среду (27 сентября) утвердила новый план по приему как минимум 50 тысяч беженцев из Африки, Турции и Ближнего Востока за ближайшие два года, предоставив им «безопасный и легальный» путь вместо пересечения Средиземного моря.

Брюссель выделит 500 млн евро для поддержки государств ЕС, согласных принять беженцев, из расчета 10 000 евро на каждого человека, сообщил еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. В комиссии также добавили, что особое внимание необходимо уделить беженцам из Ливии, Египта, Нигерии, Судана и Эфиопии.

О готовности принять 14 тысяч беженцев уже заявили 11 государств Евросоюза - сообщает dw.com.

Еврокомиссия выделит 500 млн евро на прием беженцев из Северной Африки