Швейцарские зоопарки начали кормить хищников домашними животными

Директор Цюрихского зоопарка Алекс Рубел (Alex Ruebel) утверждает, что им оставляют ненужных кроликов, морских свинок и ручных крыс. Учреждение отказывается брать других домашних животных, в том числе кошек или собак. «Ветеринар убивает морских свинок или кроликов, а потом их отдают на съедение тиграм, львам и ирбисам», — пояснил Рубел.

В бернский зоопарк Daehlhoelzli также приносят домашних животных. Его сотрудник Марк Россет (Marc Rosset) утверждает, что это происходит от одного до пяти раз в неделю. По его словам, речь идет преимущественно о грызунах. Их также скармливают хищникам, которые живут в зоопарке.

В июне сообщалось, что неизвестные бросили осла на съедение тиграм в зоопарке китайского города Чачжоу (провинция Цзянсу). Затем они попытались скормить хищникам козу, но им помешали посетители и охранники зоопарка. В июле погибшему ослу поставили памятник.