«Яичный скандал»: Еврокомиссия примет меры

ЕК предлагает учредить во всех государствах Европейского союза должности «уполномоченных по безопасности продовольственных товаров», которые будут оперативно собирать данные об опасных продуктах и сообщать об этом согражданам. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витенис Андрюкайтис по итогам встречи экспертов из 28 стран ЕС, в ходе которой обсуждались причины и последствия скандала, связанного с заражением куриных яиц инсектицидом под названием фипронил.

Между тем Еврокомиссия решила не подвергать санкциям Нидерланды и Бельгию, на птицефермах которых и произошло заражение, сообщил В.Андрюкайтис. По его мнению, сейчас важно сосредоточить усилия на том, чтобы предотвратить повторение инцидента. Для этого необходимо синхронизировать системы быстрого оповещения о зараженной продукции для всех государств ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Зараженные фипронилом продукты были обнаружены в 45 странах, в том числе в 26 из 28 государств Евросоюза. Сотни ферм были закрыты, произведен массовый забой птицы, тонны яиц и продуктов, содержащих яйца, изъяты из продажи и уничтожены.

Вскоре после начала «фипронилового скандала» Бельгия обвинила Нидерланды в том, что те знали о вероятности попадания инсектицида на птицефермы еще в ноябре 2016 года и не сообщили об этом другим странам. Однако и власти Бельгии в свою очередь оповестили партнеров по ЕС о следах фипронила в куриных яйцах лишь через две недели после того, как обнаружили это.