Трамп обвинил Facebook в сговоре с либеральными американскими СМИ против него

«Facebook всегда был против Трампа. Сети всегда были против Трампа. Фэйковые новости (Fake News), The New York Times (извинились) и The Washington Post были против Трампа. Заговор», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, что по сравнению со всеми вышеперечисленными люди были за него.

«Никто из президентов в истории США не выполнил того, что удалось сделать нам за первые 9 месяцев. Экономика на подъеме»,

- подчеркнул он.

На этом фоне The Times обращает внимание на то, что российские власти не исключают возможности блокировки Facebook в РФ в преддверии президентских выборов весной 2018 года. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что если Facebook не пойдет на сотрудничество, то социальная сеть будет заблокирована в России в следующем году, когда Путин, как ожидается, будет в очередной раз баллотироваться на пост президента, говорилось в материале, который цитирует InoPressa.

На прошлой неделе Трамп назвал публикации об оплаченных Кремлем рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на американские выборы очередным информационным вбросом и фейком. Об этом он также сообщил соотечественникам с помощью своего любимого средства коммуникации - Twitter. «Обман (hoax) о России продолжается, теперь реклама в Facebook. А как насчет совершенно предвзятого и бесчестного освещения в СМИ в пользу Хиллари», - написал президент США.

В другом твите он развил эту мысль: «Наибольшее влияние на наши выборы оказало то, что Fake News Media «кричали» за нечестную Хиллари Клинтон. Хотя она была плохим кандидатом!»

В этот же день эти публикации прокомментировали в Кремле. «Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна», - заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ему уже приходилось комментировать публикации 7 сентября, он призывал не ассоциировать Москву «с этими историями».

В начале месяца в Facebook заявили, что аккаунты, связанные с Россией, в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. По данным компании, с июня 2015 года по май 2017 года 470 таких аккаунтов потратили около 100 тысяч долларов на три тысячи рекламных сообщений, которые могли повлиять на исход голосования.

Американские СМИ связывали заказ рекламы с работой «фабрики троллей», которую курирует петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, более известный как «личный повар Путина».

Facebook предоставила данные аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера. 21 сентября основатель социальной сети Марк Цукерберг, приступивший к работе после декретного отпуска, сообщил, что его компания активно сотрудничает с американскими чиновниками и помогает им расследовать возможное вмешательство российских властей в выборы президента США посредством покупки политической рекламы в соцсети.