В РФ для генералов закупят хрустальные погоны

Российские силовики закупят для своих генералов 52 пары хрустальных погонов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Отмечается, что соответствующую заявку на проведение конкурса разместила Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Росгвардии.

В частности, речь идет о закупке двух пар хрустальных погонов в подарочной коробке для генерал-полковников, 22 пары погонов для генерал-лейтенантов и 80 пар таких же погонов для генерал-майоров.

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды) не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов», – говорится в заказе Росгвардии.

На декоративные погоны планируют потратить из федерального бюджета 582 тысячи 400 рублей (более $10 тысяч).