Экс-премьер Таиланда приговорена к пяти годам заключения

Бывшая глава таиландского правительства Йинглак Чинават признана виновной в коррупции. На заседание суда она не явилась. Власти полагают, что экс-премьер бежала из страны.

Бывшая премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават приговорена к пяти годам лишения свободы. Такое решение огласил в среду, 27 сентября, суд в Бангкоке, признав 50-летнюю Чинават виновной в коррупции и растрате денег налогоплательщиков во время пребывания в должности главы правительства. По оценкам властей, государству был причинен ущерб в размере 6,8 млрд долларов. Суд вынес приговор в отсутствие экс-премьера.

Решение по этому делу планировалось огласить еще в августе текущего года. Заседание суда пришлось перенести, поскольку экс-премьер на него не явилась. На предыдущих заседаниях она отрицала свою вину. Суд выдал ордер на арест Йинглак Чинават, но позже выяснилось, что она покинула Таиланд. Точное место ее пребывания неизвестно. Предполагается, что Чинават находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Йинглак Чинават была избрана премьер министром Таиланда в 2011 году. В 2014 году Конституционный суд отстранил ее от обязанностей. Чинават обвинили в халатности при реализации госпрограммы, в рамках которой предполагалась покупка у тайских фермеров риса по ценам выше рыночных. При этом, согласно обвинению, государство потеряло около 3 млрд евро, а бывшая премьер-министр, зная о растрате госсредств, ничего не предприняла. Схема залогового выкупа принесла правительству Чинават популярность среди беднейших слоев населения, но, как считают многие экономисты, стоила Таиланду статуса крупнейшего в мире экспортера риса.