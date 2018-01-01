Премьер Японии перед выборами распустил нижнюю палату парламента

Правительство Японии по представлению премьер-министра Синдзо Абэ постановило распустить ключевую нижнюю палату парламента. Это нужно для проведения досрочных всеобщих выборов. Решение было подтверждено на состоявшемся в четверг заседании кабинета, передает ТАСС.

Срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает в декабре 2018 года. Однако премьер намерен за счет досрочных выборов сохранить позиции Либерально-демократической партии (ЛДП), которая вместе с младшим партнером по правящей коалиции, «Новой Комэйто», удерживает абсолютное большинство в обеих палатах.

Синдзо Абэ ранее объяснил, что досрочные выборы нужны ему, чтобы подтвердить поддержку общественности для осуществления экономических реформ и продолжения текущей политики в области безопасности на фоне ухудшения обстановки на Корейском полуострове. В течение нынешнего года рейтинг партии премьера плавно снижался.

По словам Абэ, наибольшее внимание его правительство в случае очередной победы намерено уделять социальным проблемам, таким как старение общества и сокращение работоспособного населения. Премьер пообещал ввести повсеместное бесплатное дошкольное образование для детей от 3 до 5 лет и для детей до 2 лет из малоимущих семей.

Выборы в нижнюю палату, как ожидается, пройдут 22 октября.