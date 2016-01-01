Цукерберг сожалеет о заявлениях после выборов в США

Основатель Facebook Марк Цукерберг написал в своем аккаунте, что сожалеет о высказываниях после выборов президента США в 2016 году, в которых называл безумной идею о том, что дезинформация в постах может повлиять на исход голосования.

«После выборов я заметил, что считаю безумной идею о том, что дезинформация в Facebook изменила исход выборов. Называть ее безумной было несерьезно, я сожалею об этом. Это слишком важный вопрос, чтобы не принимать его во внимание», − отметил Цукерберг.

Напомним, ранее Facebook заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в соцсети, чтобы оказать влияние на исход выборов. Позже Цукерберг сообщил, что передаст обнаруженную рекламу в Конгресс.