В США полиция открыла огонь по актеру, перепутав его с грабителем

В американском штате Индиана полиция перепутала актера Джимми Даффа с грабителем и открыла огонь. Как сообщает New York Post, внимание полицейских привлекли маска и пистолет актера. Кроме того, он подходил по описанию на разыскиваемого грабителя банков.

Сначала стражи порядка потребовали у актера бросить оружие, а когда тот приказу не подчинился, открыли огонь. Издание сообщает, что в ходе инцидента никто не пострадал.

После произошедшего актер снял маску, а также бросил на землю пистолет. В то же время полицейским сообщили, что они оказались на съемочной площадке.

Police shoot at actor mistaken for real bank robber