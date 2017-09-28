LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

В США полиция открыла огонь по актеру, перепутав его с грабителем

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В американском штате Индиана полиция перепутала актера Джимми Даффа с грабителем и открыла огонь. Как сообщает New York Post, внимание полицейских привлекли маска и пистолет актера. Кроме того, он подходил по описанию на разыскиваемого грабителя банков.

Сначала стражи порядка потребовали у актера бросить оружие, а когда тот приказу не подчинился, открыли огонь. Издание сообщает, что в ходе инцидента никто не пострадал.

После произошедшего актер снял маску, а также бросил на землю пистолет. В то же время полицейским сообщили, что они оказались на съемочной площадке.

Police shoot at actor mistaken for real bank robber

США
0 Комментарии