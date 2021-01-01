Фото: В парламенте Уганды дебаты переросли в драки

В парламенте Уганды на этой неделе во время дебатов о поправках к конституции, которые позволили бы президенту и дальше оставаться у власти, произошло несколько драк между депутатами, сообщает «Bloomberg».

Правящая партия Уганды «Национальное движение сопротивления» подала в парламент проект поправок к конституции, который предусматривает отмену установки, что баллотироваться в президенты можно только до 75 лет.

Сейчас Мусевени 73 года и отмена возрастного визита позволит ему принять участие в выборах, запланированных на 2021 год.

Планы правящей партии вызвали возмущение оппозиции, в результате чего депутаты парламента несколько раз подрались во время дебатов по данному вопросу.