ВВС США случайно нанесли авиаудар по мирным жителям Кабула

В результате воздушной операции американских ВВС в Кабуле по уничтожению исламистских экстремистов погибли десятки мирных жителей. Об этом стало известно из официального донесения, отправленного по электронной почте в ночь на четверг, 28 сентября, в штаб-квартиру миссии НАТО «Решительная поддержка», пишет Deutsche Welle.

Как сказано в докладе, «один из снарядов трагическим образом неправильно сработал».

Точное число погибших и пострадавших в результате авиаудара не сообщается.

«Трагическим образом один из снарядов неправильно сработал», - указано в докладе. Точное число погибших или раненых в результате авиационного обстрела не сообщается.

Целью авианалета были джихадисты, которые в ходе визита в Кабул генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра обороны США Джеймса Мэттиса обстреляли кабульский аэропорт из миномета и выпустили по нему несколько ракет. Ответственность за обстрел взяли на себя радикальные группировки «Талибан» и «Исламское государство».

Жертвами авиаудара ВВС США в Афганистане стали мирные жители