В России пристав притворился девушкой ради встречи с должником

Судебный пристав из Кемеровской области создал фейковый аккаунт в соцсетях и выдал себя за девушку, предлагающую встретиться с неким с должником.

Как сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) местный житель за три года накопил долг по алиментам однако найти его было затруднительно, так как по месту регистрации он не проживал.

В Мысках судебный пристав познакомился с должником в соцсети

Некоторое время спустя сотрудник УФССП обнаружил аккаунт должника в соцсети. Он зарегистрировался там от имени девушки и предложил мужчине познакомиться. Разыскиваемый алиментщик пошел на контакт, однако пояснил, что в данный момент встретиться не может, так как находится в больнице. «Девушка» предложила навестить его и узнала точное местонахождение должника.

В управлении отметили, что при встрече с «прекрасной незнакомкой» - приставом мужчина был удивлен и, согласитесь, было чем!