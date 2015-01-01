Еврокомиссия хочет легально впустить в ЕС десятки тысяч беженцев

Еврокомиссия планирует в ближайшие два года разрешить въезд в Европу как минимум 50 тысячам беженцев в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Речь идет о беженцах, прибывших на территорию Евросоюза из таких стран, как Нигер, Судан, Чад и Эфиопия.

Странам, принимающим беженцев, будет выделено по 10 тысяч евро за каждого принятого беженца. Всего для этих целей уже выделено 500 млн евро. Благодаря подобной программе государства Евросоюза с июля 2015 года уже приняли около 23 тыс. мигрантов.

Еврокомиссар по вопросам иммиграции Димитрис Аврамопулос подчеркнул, что «должна существовать альтернатива опасным и незаконным способам попасть в ЕС».

Между тем Евросоюзу так и не удалось добиться своей цели массово распределить мигрантов по странам ЕС. Виной тому сопротивление ряда стран Восточной Европы, сообщает Inopressa со ссылкой на Der Spiegel.

Как уже сообщал наш портал, в сентябре заканчивается установленный двухлетний срок для выполнения квоты на беженцев, и Латвия приняла в этот период 65% от установленного количества. Санкции за невыполненные обязательства Латвии не грозят.

Латвия приняла 346 из 531 ищущих убежища. До 1 сентября статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 302. 150 из получивших статус - дети.