Названы самые быстрорастущие города мира

Эксперты авторитетного издания The Telegraph обнародовали рейтинг самых быстрорастущих городов мира. Первую позицию в списке занимает китайский город Сучжоу с населением в 5,25 миллионов человек. При этом его годовой прирост составляет 5,57 процентов.

Городской округ Сучжоу расположен в провинции Цзянсу КНР. Он является центром шелковой промышленности, а также разнообразных кустарных производств.

На втором месте расположился также китайский город Гуанчжоу, население которого составляет 20,6 миллионов человек, а годовой прирост - 4,66 процентов.

А замыкает тройку лидеров индийский Сурат с населением 5,44 миллиона и годовым приростом 4,4 процента.

В ТОП-10 также вошли Луанда (Ангола), Киншаса (Демократическая Республика Конго), Лагос (Нигерия), Пекин (Китай), Ханчжоу (Китай), Цюаньчжоу (Китай) и Бангалор (Индия).