Facebook удалил десятки тысяч фейковых аккаунтов перед выборами в ФРГ

Социальная сеть Facebook сообщила о массовой «зачистке» аккаунтов перед прошедшими парламентскими выборами в Германии. В результате проделанной работы были удалены десятки тысяч фальшивых страниц, говорится в распространенном сообщении соцсети.

«После сообщений об иностранном вмешательстве в преддверии президентских выборов в США и Франции мы тесно сотрудничали с немецкими властями по нескольким инициативам, направленным на борьбу с дезинформацией, чтобы сделать Facebook более безопасной и защищенной средой, предназначенной для подлинной гражданской активности», - говорится в сообщении, опубликованном от имени представителя соцсети Ричарда Аллана.

По его словам, для того, чтобы предотвратить случаи злоупотребления Facebook, руководство соцсети запустило новую инициативу «по удалению фальшивых аккаунтов путем выявления подозрительной активности». В результате в течение месяца до выборов были удалены «десятки тысяч» поддельных аккаунтов, созданных в ФРГ.

Также в Facebook приняли и другие меры: протестировали функцию «Похожие статьи» (Related Articles), создали вкладку, щелкнув по которой, пользователи могли ознакомиться с предвыборными программами политических партий, и т. д.

В ходе работы Facebook тесно сотрудничал с немецкими властями, в том числе с Федеральным ведомством по безопасности информационной техники ФРГ (BSI). «Мы провели обучение членов парламента (ФРГ) и кандидатов по вопросам безопасности в интернете. Мы также создали специальный канал связи с BSI для решения вопросов, связанных с безопасностью и подлинностью в контексте федеральных выборов», - говорится в заявлении Facebook.

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября. По их итогам в бундестаг прошли шесть партий, в том числе впервые - националистическая «Альтернатива для Германии». Перед выборами глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что следов вмешательства в ход выборов в Германии с помощью соцсети обнаружено не было.





