Путин и Эрдоган встретились в Анкаре

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре, передает РИА Новости.

Встреча началась в резиденции Эрдогана. Как отмечается, турецкий президент встретил российского лидера у двери подъехавшего автомобиля, после чего они направились к главному входу по ковровой дорожке, вдоль которой был выставлен почетный караул солдат. Путин и Эрдоган обменялись рукопожатием и проследовали внутрь резиденции, где начались переговоры.

Президенты собирались обсудить ситуацию в Сирии, результаты референдума о независимости в Иракском Курдистане, реализацию проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» и ряд других пунктов двусторонней повестки дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий

Песков накануне заявил, что визит российского лидера в Анкару «имеет абсолютно прагматические цели».

12 сентября Москва и Анкара заключили контракт о поставке в Турцию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». В тот же день турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара сделала первый взнос за приобретаемое вооружение.