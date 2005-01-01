Джона Хантсмана утвердили послом США в России

Сенат США в четверг одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России. Назначение было ожидаемым: накануне его одобрил комитет по иностранным делам, а покидающий пост посол Джон Теффт еще на прошлой неделе анонсировал свой скорый отъезд на родину.

«Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ», - цитирует ТАСС официальное сообщение сената. Сенатор от штата Юта Оррин Хэтч в уточняет, что кандидатуру Хантсмана одобрили единогласно.

Ранее российская сторона дала согласие (агреман) на назначение Хантсмана послом США в Москве. Замглавы МИД России Сергей Рябков замечал, что в Москве «прекрасно знают биографию господина Хантсмана, понимают, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое».

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг пожелал своему американскому коллеге успехов на новой должности. «Поздравляю Хантсмана с назначением на высокий и ответственный пост. Желаю ему успехов в деле восстановления российско-американских отношений», - сообщил Антонов ТАСС.

Бывший американский посол Джон Теффт в четверг утром покинул Россию, завершив свою дипломатическую миссию.

Джон Хантсман родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто (штат Калифорния). В Пенсильванском университете в 1987 году получил степень бакалавра в области международной политики. Он был послом США в Сингапуре в 1992-1993 годах, губернатором Юты в 2005-2009 годах. В 2009-2011 годах политик-республиканец занимал должность посла США в КНР. Хантсман в молодости был миссионером мормонской церкви на Тайване, он говорит по-китайски, они с женой удочерили китайскую девочку.