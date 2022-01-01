В Мумбаи в давке погибли не менее 22 человек

В давке на железнодорожном мосту в индийском Мумбаи в пятницу утром погибли как минимум 22 человека, около 30 получили ранения.

Как отмечается, в утренние и вечерние часы на станции Эльфинстоун скапливается большое число людей.

Версии, почему произошла давка, разные. По некоторым данным, в толпе был громкий крик, из-за чего началась паника. По второй версии, причиной давки мог стать ливень.

«На пешеходном мосту была большая толпа людей, - указал журналистам представитель железной дороги Анил Саксена. - Все хотели пройти одновременно. Похоже, что один человек подскользнулся и упал».