В Камбодже фермер вырастил гигантских свиней-мутантов

На одной Камбоджийской фермер с помощью генной инженерии были выращены гигантские мускулистые суперсвиньи. Таким спобособом мужчина пытается удовлетворить возросший спрос на свинину и свиную сперму.

Видео и фото, которые опубликованы на страничке фермы в Facebook и уже привлекли внимание и защитников животных, и желающих приобрести свинину и свиную сперму, видны шокирующе мускулистые животные в ожидании своей судьбы.

Сам фермер очень горд своей продукцией и предлагает приобрести комплект, куда входят два мешочка спермы и искусственный пенис для оплодотворения, чтобы каждый смог вырастить свою собственную мускулистую свинью.

Цена комплекта всего 5 фунтов стерлингов.

Защитники животных уже обвинили камбоджийского фермера в том, что он кормят свиней стероидами и гормонами роста, чтобы добиться видимого результата.

Так, защитники из организации PETA в своем блоге написали: «Свиньи, схожие с Халком, - кошмар, а не составная часть обеда. Те, кто их генетически модифицирует, должны были сами родиться с каким нибудь болезненным уродством».