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Обама, Буш и Клинтон сыграли в гольф на «Кубке президентов»

Русский TVNET
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Фото: Reuters/Scanpix

Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон встретились в рамках «Кубка президентов» на игре в гольф, где улыбались на камеры и позировали с игроками. Это был первый раз с открытия чемпионата в 1994 году, когда мероприятие посетили сразу три экс-президента США сразу.

Троица были одета в одинаковые майки с логотипом «Кубка президентов». Для них троих гольф - любимый вид спорта.

Обама, который сложил президентские полномочия в этом году, покинул мероприятие после третьего матча, однако Клинтон и Буш остались до конца, пишет «Daily Mail».

Дональд Трамп США Барак Обама
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