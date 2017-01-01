Осел укусил элитный спорткар на 5800 евро

Суд в германском городе Гессен обязал владельца осла возместить материальный ущерб в размере 5800 евро, нанесенный животным хозяину суперкара McLaren 650S стоимостью 300 тысяч евро, сообщает агентство dpa.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. По сведениям Bild, предприниматель Маркус Цан припарковал свой спорткар рядом со скотным двором, где в тот момент находился ослик по кличке Витус. Цан утверждает, что осел подошел к его машине и откусил части капота.

При этом прибывшие на место события полицейские предположили, что животное приняло машину оранжевого цвета за гигантскую морковь, отмечает DW.

Donkey owner fined $6000 after his animal began eating a carrot-coloured Mclaren 650s https://t.co/l94o56YGHM pic.twitter.com/y4Nw2faDag— Power Digger (@ThePowerDigger5) 29 сентября 2017 г.

По данным Bild, изначально ущерб оценили в 30 000 евро, и основную часть расходов покрыла страховка McLaren. Остальное владелец McLaren заплатил из собственного кармана, после чего обратился в суд, рассчитывая на компенсацию этой суммы от владельца осла.

Однако хозяин Витуса заявил об отсутствии доказательств того, что именно его осел покусал автомобиль потерпевшего. Также он указал, что машина была припаркована слишком близко к пастбищу.

Окружной суд по гражданским делам рассмотрел иск 28 сентября 2017 года. 50-летний истец прибыл в суд на своем спорткаре. Заслушав его показания, которые подтвердил свидетель со стороны истца, суд пришел к выводу, что осел дважды укусил заднюю часть автомобиля и повредил краску.

Ответчик и животное на заседании не присутствовали. По данным СМИ, у Витуса теперь другой владелец.