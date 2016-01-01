Сети фастфуда заработали на легализации марихуаны

Легализация марихуаны в некоторых штатах США помогает зарабатывать сетям фастфуда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Green Market Report и Consumer Research Around Cannabis.

Опросы проводились в нескольких штатах, в том числе Колорадо, Неваде, Орегон, Калифорнии. В опросе приняли участие 27,5 тысячи человек. Исследователи пришли к выводу, что употребление каннабиса повышает аппетит.

Так, 43 процента тех, кто употребляет наркотик, посещали рестораны McDonald's за последние четыре недели, 18 процентов были в сети Taco Bell, 17,8 процента — в Wendy's. Оказалось, что употребляющие марихуану американцы значительно чаще питаются в сетях быстрого питания, чем остальные респонденты. Рост посещаемости фастфуда за счет любителей марихуаны также зафиксирован в сетях Burger King, KFC, Jack in the Box и Carl's Jr.

В январе 2017 года в отчете ArcView Market Research сообщалось, что жители США и Канады потратили в 2016 году 53,3 миллиарда долларов на приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях. Отмечалось также, что черный рынок марихуаны теряет позиции, ее приобретение постепенно легализуется — ежегодно потребители тратят все больше денег на законную покупку каннабиса. Североамериканский рынок законной марихуаны в 2016-м составил около 6,7 миллиарда долларов, что на 30 процентов больше предыдущего года.