Багдад закрыл небо над Иракским Курдистаном

Правительство Ирака ввело запрет на международные авиарейсы над территорией Иракского Курдистана после референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters.

Запрет вступил в силу в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Перед тем, как пойти на крайние меры, Багдад потребовал от властей автономии передать ему контроль над международными аэропортами Эрбиля и Сулеймании. Курдское руководство ответило отказом.

На данный момент о полном прекращении полетов в Эрбиль объявили две авиакомпании: Lufthansa и Austrian Airlines. При этом самолеты, следующие по внутренним маршрутам между Иракским Курдистаном и остальной территорией Ирака, находящейся под контролем Багдада, вылетают по графику.