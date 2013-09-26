Киев: после учений «Запад-2017» военные РФ остались в Белоруссии

Россия оставила своих военных после учений «Запад-2017» в Белоруссии, несмотря на обещания не делать этого, заявил в комментарии Reuters начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

«У нас была информация, что они отозвали лишь несколько подразделений из оглашенных 12,5 тысяч военных, из которых три тысячи были русскими, но на самом деле их там было значительно больше», - сказал он.

По мнению Муженко, напряжение не уменьшилось, а наоборот растет.

«Мы ожидаем соответствующего решения, потому что все переговоры закончились, а соответствующие вопросы были согласованы - по перечню и типам оружия - и мы ожидаем только политическое решение наших стран-партнеров», – сказал Муженко.

Напомним, что с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси и трех полигонах РФ проходили совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек; 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.