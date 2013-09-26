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Киев: после учений «Запад-2017» военные РФ остались в Белоруссии

Русский TVNET
FILE PHOTO: Russia s President Vladimir Putin and his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko (R) watch the closing stage of the joint war games Zapad-2013 (West-2013) at the Gozhsky firing range in Grodno, Russia September 26, 2013. REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin/File Photo FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY | Фото: REUTERS/Scanpix

Россия оставила своих военных после учений «Запад-2017» в Белоруссии, несмотря на обещания не делать этого, заявил в комментарии Reuters начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

«У нас была информация, что они отозвали лишь несколько подразделений из оглашенных 12,5 тысяч военных, из которых три тысячи были русскими, но на самом деле их там было значительно больше», - сказал он.

По мнению Муженко, напряжение не уменьшилось, а наоборот растет.

«Мы ожидаем соответствующего решения, потому что все переговоры закончились, а соответствующие вопросы были согласованы - по перечню и типам оружия - и мы ожидаем только политическое решение наших стран-партнеров», – сказал Муженко.

Напомним, что с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси и трех полигонах РФ проходили совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек; 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

Россия
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