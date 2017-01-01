В США усилили санкции против России

Новые изменения сокращают сроки кредитования физических и юридических лиц, находящихся под санкциями США. Об этом сообщает Укринформ.

«Управление внешних активов казначейства Министерства финансов США выпускает поправки к Директиве 1 (охватывает финансовый сектор - ред.) И Директивы 2 (вопросы энергетического сектора - ред.), связанных с российско-украинским вопросом», - отметили в американском Минфине.

При этом уточняется, что поправки внесены в соответствии с Законом «О борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии 2017 года» (CRIEEA).

В частности, согласно изменениям в Директиву 1 запрещается осуществлять операции, предоставлять финансирование или проводить другие денежные операции с определенными сроками или капиталом с компаниями, находящимися под санкциями, на срок более 14 дней. Ранее этот срок ограничивался 30 днями.

В энергетическом секторе согласно поправкам Директивы 2, срок кредитования сокращается с 90 до 60 дней.

Поправки вступают в силу с 28 ноября 2017 года.