Меркель заснула во время речи президента Эстонии

Журналисты финского издания Iltalehti обратили внимание на то, что во время речи президента Эстонии Керсти Кальюлайд на проходящем в Таллинне цифровом саммите ЕС канцлер Германии Ангела Меркель задремала, пишет Postimees.

Издание опубликовало на своем сайте фотографию и видео, где сидящая рядом с финским президентом Юха Сипиля канцлер ФРГ Ангела Меркель задремала во время речи президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Стоит отметить, что в знак солидарности к Меркель присоединился и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

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