LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

Меркель заснула во время речи президента Эстонии

rus.postimees.ee
Фото: Скриншот видео

Журналисты финского издания Iltalehti обратили внимание на то, что во время речи президента Эстонии Керсти Кальюлайд на проходящем в Таллинне цифровом саммите ЕС канцлер Германии Ангела Меркель задремала, пишет Postimees.

Издание опубликовало на своем сайте фотографию и видео, где сидящая рядом с финским президентом Юха Сипиля канцлер ФРГ Ангела Меркель задремала во время речи президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Стоит отметить, что в знак солидарности к Меркель присоединился и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Видео смотри здесь!

ЕС Ангела Меркель Эстония
0 Комментарии