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Видео: В Марокко спасена гадюка, умиравшая от голода и жажды

Русский TVNET
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В Марокко защитники животных спасли попавшую в незавидную ситуацию сахарскую рогатую гадюку, которая более месяца провела в подземном водном резервуаре и не могла своими силами выбраться на волю, сообщает «Caters News».

Спасатели отмечают, что змея все это время обходилась без воды и еды. Эксперты считают, что еще через неделю змея могла умереть от жажды и голода.

Гадюке помог спасатель животных Макс Джексон, который занимается в Марокко наблюдениями за животными в сезон засухи.

В Марокко - сотни подземных водных резервуаров, которые созданы с целью создания запасов воды в сезон дождей.

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