Тысячи человек вышли на улицы Мадрида, чтобы поддержать единство Испании

В субботу, в последний день перед референдумом о независимости Каталонии на улицы Мадрида вышли тысячи людей, чтобы выразить поддержку единству Испании, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Демонстранты собрались у мэрии города и скандировали: «Каталония - Испания» и «Я - испанец».

Часть демонстрантов требовала также задержания и осуждения каталонских сепаратистов и премьер-министра регионального парламента Каталонии Карлеса Пучдемона.

Сторонники единства государства вышли на улицы и других городов Испании, в том числе Севильи, Пальмы и самой столицы Каталонии Барселоны.

Ранее правительство Испании сообщило, что полиция в субботу закрыла и опечатала 1300 из 2315 избирательных участков, которые региональное правительство Каталонии подготовило для проведения референдума о независимости, объявленного в Мадриде незаконным и антиконстутиционным.

В то же время должностное лицо в правительстве заявило, что 163 школы, которые планируется использовать как избирательные участки, заняли активисты, поддерживающие независимость Каталонии, в том числе школьники и их родители, которые будут находиться там всю ночь на воскресенье.

Насчальник региональной полиции Каталонии издал распоряжение освободить и закрыть все здания, в которых предусмотрено голосование, до 6 утра воскресенья.

Начало голосования запланировано на 9 часов утра.