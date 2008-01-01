Российских тяжелоатлетов на год отстранили от международных соревнований

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение на год приостановить членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), из-за чего российские спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой IWF, сообщает пресс-служба федерации.

В субботу в Бухаресте состоялся исполком IWF, по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины.

Таким образом, сборная России пропустит чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.



