В Германии «зеленые» согласились на переговоры о коалиции

В Германии партия Союз-90/зеленые согласилась принять участие в переговорах о формировании коалиционного правительства с консервативным блоком в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и либералами из Свободной демократической партии (СвДП).

Решение об этом было принято в субботу, 30 сентября, на внеочередном съезде партии в Берлине. За исключением трех воздержавшихся делегатов собрания все остальные проголосовали за участие в диалоге.

«На переговорах мы ясно дадим понять, что намерены добиться прогресса в экологическом развитии и укрепить социальное равенство в стране с несовершенной социальной системой», – говорится в итоговом заявлении партии.

«Зеленые» также избрали делегацию из 14 человек, которая будет вести диалог с ХДС/ХСС и либералами. Возглавят делегацию руководители партии Катрин Геринг-Эккардт и Джем Эздемир.

Переговоры, по всей видимости, начнутся после выборов в земельный парламент Нижней Саксонии, которые состоятся 15 октября.

Как уже писал Русский TVNET, парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября. Победу на них одержал блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель, набравший 33% голосов. Партия Союз-90/зеленые заняла на выборах шестое место с результатов c 8,9%.