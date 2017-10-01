В Каталонии начались столкновения с полицией у избирательных участков

В Каталонии в первые минуты после начала голосования на сепаратистском референдуме происходят столкновения с полицией у избирательных участков.

На сайте газеты El Pais размещено видео, снятое у входа на один из участков в центре Барселоны: полицейские в спецоблачении пытаются пробиться к дверям здания сквозь толпу сторонников референдума. Люди их не пропускают, при этом поднимая руки вверх - чтобы показать, что у них нет оружия. Некоторым, несмотря на это, достаются удары дубинками.

Журналистка El Pais Клара Бланчар публикует в своем Twitter еще одну видеозапись: на ней цепь из полицейских окружает толпа голосующих. Многие делают фото. По ее мнению, обстановка складывается нервозная.

Ha llegado mas policia. Muchos nervios y mucha gente llorando. pic.twitter.com/i9uRKuWyQE— Clara Blanchar (@clarablanchar) 1 October 2017

ТАСС передает, что из-за бездействия местных коллег в Каталонию отрядили полицейских из других регионов Испании. Стражи порядка должны закрыть учебные заведения и изъять все, что связано с плебисцитом, в первую очередь - бюллетени и урны. Ранее стало известно, что сотрудники полицейские не опечатали помещения, которые являются потенциальными участками для голосования. Многие из них с пятницы были заняты активистами, чтобы предотвратить их закрытие. Глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо приказал избегать применения силы при попытках не допустить проведения плебисцита.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» и два варианта ответа: «да» и «нет». Власти Мадрида пытались блокировать участки, грозили многотысячными штрафами участникам и тюрьмой - мэрам городов, изымали бюллетени.

La gente pide silencio ante el Ramon Llull. Hay ocho furgonetas de Policía Nacional en la calle Marina pic.twitter.com/zZlNr9Q6Yb— Clara Blanchar (@clarablanchar) 1 October 2017

Если полиция не вмешается, голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве. Власти в соцсетях призывают жителей провинции самого разного возраста не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям полиции по недопущению проведения референдума.

Референдум о независимости испанское правительство не признает. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.