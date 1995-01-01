Один из самых знаменитых заключенных Америки О.Джей Симпсон вышел из тюрьмы

О.Джей Симпсон, один из самых знаменитых заключенных Америки, вышел из тюрьмы во Флориде после девяти лет заключения, сообщает АР. О.Джей - бывшая звезда американского футбола, а позже - киноактер и фигурант одного из самых резонансных судебных процессов в истории США. Его признали невиновным в убийстве бывшей жены и ее друга по итогам суда, за которым следили миллионы человек.

Симпсон отбывал тюремное заключение по другому делу. В 2007 году он ворвался вместе с друзьями в номер одного из отелей Лас-Вегаса к коллекционеру спортивных трофеев и, угрожая оружием, отобрал принадлежавшие ему кубки. Суд в 2008 году приговорил его к 33 годам заключения с правом досрочного освобождения после девяти лет тюрьмы. Этот срок истек 1 октября, а еще в июле комиссия решила, что О.Джей может претендовать на досрочное освобождение.

О.Джею сейчас 70 лет.

В 1995 году О. Джей обвинялся в убийстве своей бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана. Суд присяжных признал его невиновным. Он избежал смертной казни, однако суд расколол общество. Позднее в ходе гражданского процесса Симпсона обязали выплатить 33,5 млн долларов родственникам погибших. AP сообщает, что по большей части эта сумма остается невыплаченной и по сей день.

Sky News напоминает о реакции Симпсона на новость о том, что его освободят. Reuters указывает, что в ходе слушаний о досрочном освобождении комиссия не принимала во внимание «Процесс века» по обвинению О.Джея в двойном убийстве.