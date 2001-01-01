В Германии зарегистрировали первый в стране однополый брак

Несмотря на воскресенье, 1 октября сразу в нескольких городах Германии можно будет узаконить отношения. В стране вступил в силу закон о «браке для всех»

В Берлине, Гамбург и Ганновере в воскресенье, 1 октября, специально откроют ЗАГСы, чтобы предоставить возможность официально узаконить свои отношения однополым парам в рамках вступившего в силу в 2017 году закона о «браке для всех». В частности, в Ганновере сочетаются браком два гея и лесбийская пара, которые первыми в 2001 году вступили в гражданское партнерство - принятую ранее в ФРГ форму регистрации однополого брака.

Только в Гамбурге пройдет 15 таких бракосочетаний. После чего состоится торжественный прием в городском сенате.

Меркель голосовала против

Законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков, получивший в ФРГ название закона о «браке для всех» был принят большинством голосов депутатов бундестага 30 июня. За проголосовали 393 парламентария, против - 226, четверо - воздержались. При этом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) проголосовала против принятия законопроекта. «Для меня брак, согласно Основному закону, это союз мужчины и женщины, - пояснила свою позицию после голосования канцлер. - И поэтому сегодня я не голосовала за этот законопроект».

До 1969 года гомосексуальные связи в Германии уголовно преследовались. Однополые союзы регистрируют в Германии с 2001 года. Свои отношения к 2017 году официально оформили 34 тысячи гомосексуальных пар. Однако до настоящего времени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. В частности, они до недавнего времени не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, и до сих пор не могут усыновлять детей.