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Эрдоган: Турции больше не нужно членство в ЕС

Gazeta.ru
Президент Турции Реджеп Эрдоган | Фото: Sergey Guneev / Sputnik

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС, передает Sabah.

«Мы видим, что в ЕС неверно поняли отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, когда впервые подала прошение о вступлении», — написал он.

Вместе с этим, он подчеркнул, что турецкая сторона «не будет первой стороной схватки, которая выбросит полотенце» и предоставил принимать решение руководству ЕС.

Ранее сообщалось, что в Турции призвали ЕС не превращать переговоры о присоединении в «детскую игру».

ЕС Турция
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