Эрдоган: Турции больше не нужно членство в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС, передает Sabah.
«Мы видим, что в ЕС неверно поняли отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, когда впервые подала прошение о вступлении», — написал он.
Вместе с этим, он подчеркнул, что турецкая сторона «не будет первой стороной схватки, которая выбросит полотенце» и предоставил принимать решение руководству ЕС.
Ранее сообщалось, что в Турции призвали ЕС не превращать переговоры о присоединении в «детскую игру».