Жесткое подавление: в Каталонии пострадали более 300 человек

В Каталонии во время жесткого подавления полицейскими референдума об отделении региона от Испании счет пострадавшим пошел на сотни: официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль заявил о 337 пострадавших. При этом власти мятежной Каталонии утверждают, что полиции не удалось помешать голосованию - днем открыты более 90% участков.

«337 человек пострадали в результате насилия со стороны испанской полиции. Мы просим их (пострадавших) подать жалобу через Моссос (д'Эсквадра)», - говорится в сообщении правительства Каталонии.

По мнению Туруля, ответственность за вмешательство полиции лежит на председателе правительства Испании Мариано Рахое. Полиция изымает по всей Каталонии материалы, имеющие отношение к референдуму о независимости, который Мадрид считает незаконным. Правоохранительные органы также закрывают избирательные участки.

Председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон ранее подчеркивал, что дубинки и резиновые пули полицейские применяли неизбирательно.

При этом в Каталонии власти стараются легитимизировать волеизъявление: утверждают, что абсолютное большинство участков работают, несмотря на противодействие силовиков. Днем были подведены первые данные по явке: Туруль сообщил, что к середине дня на участки пришли более 50% имеющих право голоса.

В Мадриде настаивают, что происходящее нельзя называть референдумом и возлагают ответственность за круговорот насилия на местные власти, призывая их прекратить происходящее.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» и два варианта ответа: «да» и «нет». По данным корреспондентов, получить их можно было даже без документов и прямо на улицах городов.