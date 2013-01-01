В Эстонии медведь напал на охотника

Сегодня опытный охотник, который участвовал в загонной охоте на лосей, был травмирован медведем. Пострадавший сейчас находится на лечении в больнице.

Расстановка охотников в деревне Рыху была организована так, что друг друга они не видели, поэтому пока нельзя точно сказать, что сегодня около 11 часов произошло в лесу. Известно, что пострадавший получил серьезные травмы, но его жизни ничего не угрожает. У мужчины травмирована голова и верхняя часть тела. По словам близких, его состояние стабильное и он помнит произошедшее.

61-летний мужчина с почти 40-летним стажем охоты успел выстрелить для своей защиты в животное, но выстрел не убил медведя.

Раненое животное убежало. Позже охотники нашли молодую медведицу.

Медведи редко нападают на людей, последнее серьезное происшествие случилось в Вырумаа в 2013 году, когда медведь напал на собирающего ягоды неподалеку от хутора мужчину. Мужчина начал кричать и медведь сбежал.