Трамп назвал тратой времени попытку диалога с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон тратит время, пытаясь вступить в переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в твиттере.

Американский президент вновь назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой». Также Трамп отметил, что США в конечном итоге «сделают то, что должно быть сделано».

«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь вступить в переговоры с «маленьким человеком-ракетой». Побереги силы, Рекс — мы сделаем то, что должно быть сделано», — написал американский президент.

Ранее Тиллерсон заявил, что США проверяют заинтересованность КНДР в диалоге.