Российский полковник умер от полученных в Сирии ранений

Командир бригады морской пехоты, проходивший службу в Сирии, скончался от полученных там ранений. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«От полученных ран, несовместимых с жизнью, полковник Валерий Федянин скончался в госпитале имени Бурденко», — утверждается в заявлении.

Уточняется, что полковник Федянин, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота, получил серьезные ранения после подрыва на фугасе во время военной операции в Сирии.

Похороны, которые пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, назначены на 3 октября.

24 сентября стало известно о том, что в Сирии погиб командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов. Вместе с ним под Дейр-эз-Зором были убиты два полковника. Источник сообщил, что снаряд попал в командный пункт, где находились офицеры. Он добавил, что из-за точности обстрела рассматривается версия предательства.