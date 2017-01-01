За отделение Каталонии от Испании 90% голосов

Более двух миллионов человек поддержали независимость региона на референдуме.

Около 90% проголосовавших каталонцев выступили за независимость от Испании, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что на данный момент обработано 2 миллиона 262 тысячи бюллетеней. Из них самоопределение Каталонии поддержали 2,02 миллиона человек (90,09%), против высказались 176,5 тысячи (7,87%) избирателей, 45,5 тысячи (2,03%) опустили чистые бюллетени и 20 тысяч (0,89%) их испортили.

El conseller Jordi Turull anuncia que de los 2.262.464 votos escrutados el 90% ha votado por el sí a la independencia de #Catalunya pic.twitter.com/GZTDGoTPJ0— Marco Aracama (@MarcoAracama) 1 октября 2017 г.

Ранее власти региона оценили явку на референдуме приблизительно в три миллиона человек, а всего в Каталонии около 5,3 миллиона человек обладают избирательным правом.

Также издание сообщает, что 770 тысячам избирателей не удалось проголосовать из-за вмешательства правоохранителей.

Сотни людей ожидают результатов референдума на площади Каталонии в центре Барселоны.