«ИГ» взяло ответственность за убийство двух девушек на вокзале в Марселе

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на прохожих во французском городе Марсель, которое произошло в воскресенье во второй половине дня. Об этом, как передает Reuters, объявило вечером 1 октября новостное агентство Amaq, подконтрольное боевикам.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале Сен-Шарль. Вооруженный ножом мужчина напал на группу людей и смертельно ранил двух девушек в возрасте около 20 лет - они скончались на месте. Нападавший был ликвидирован военными, участвующими в операции по патрулированию «Сантинель».

Сразу после инцидента вокзал был закрыт, а движение поездов остановлено. Лишь спустя четыре часа Национальная компания железных дорог сообщила, что вокзал частично открыт.

Глава МВД Франции сразу же выехал на место происшествия. Он не исключил, что нападение в Марселе могло быть терактом. «Этот акт мог иметь террористический характер, но на данный момент мы не можем это подтвердить», - отметил Жерар Колон.

В то же время Колон призвал воздержаться от преждевременных выводов о преступлении, предложив сначала дождаться результатов следствия, которые помогут установить, действительно ли это был террористический акт.

Как стало известно позднее, нападавший был известен правоохранителям по ряду правонарушений. Преступнику было 25-30 лет, никаких документов при нем не было: его личность идентифицировали по отпечаткам пальцев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с осуждением атаки на прохожих в Марселе. «Глубоко негодую в связи с этим варварским актом», - заявил глава государства.







