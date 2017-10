Стрельба в Лас-Вегасе: погибли 50 человек; более 200 пострадали

В ходе спецоперации подозреваемого застрелили.

По словам источников телеканала Си-би-эс в правоохранительных органах, стрелок оказался 64-летним пенсионером, ни разу не попадавшим в поле зрения полиции. Отмечается, что

он был ветераном американской армии и не участвовал в боевых действиях где-либо.

Стрелку удалось скрыться, но полицейские ликвидировали его. Им оказался житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок. CNBC добавляет, что сведений о связях стрелка с какой-либо террористической группировкой нет, полиция также не называет произошедшее терактом.

Кроме того, ведется поиск двух автомобилей, возможно, связанных с подозреваемым, - Hyundai Tucson и Chrysler Pacifica, оба с номерами штата Невада.

Вооруженный мужчина начал стрелять по людям, пришедшим на фестиваль, с 32-го этажа отеля Mandalay Bay, расположенного рядом с одноименным казино. По данным полиции, он действовал в одиночку и сообщников у него не было - сообщает BBC.

Исполнитель кантри Джейсон Олдин, выступавший на сцене во время фестиваля Route 91 Harvest в Лас-Вегасе, когда началась стрельба, разместил в Instagram пост, в котором назвал произошедшее в тот вечер «запредельно ужасным».

Певец в рамках трехдневного фестиваля кантри-музыки и исполнял песню When She Says Baby, сообщает Billboard.

Это было заключительное выступление на фестивале, где выступили также исполнители кантри Эрик Черч, Сэма Ханта, дуэт Big & Rich и другие. После первых выстрелов Олдинг бегом покинул сцену, отметив позже, что ни он, ни члены его команды не пострадали. В Twitter появилось видео, на котором запечатлено, как 40-летний музыкант покидает сцену.





«Сегодняшний вечер был запредельно ужасным. Я все еще не знаю, что сказать, но хотел всем сообщить, что я и моя команда в безопасности», - написал он.