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В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу по людям

Русский TVNET
В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу по людям | Фото: AP/Scanpix

В игорной столице США, на знаменитой улице, где расположены многочисленные казино, рядом с Mandalay Bay Casino, где на тот момент проходил концерт музыки кантри, неизвестный открыл стрельбу по зрителям. О количестве пострадавших пока не сообщается.

В результате в ночь на понедельник, 1 октября, ранены несколько человек, передает ряд СМИ со ссылкой на очевидцев.

Полиция сообщила, что нападавший еще не задержан и призвала граждан не приближаться к месту происшествия.

США
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