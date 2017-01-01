В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу по людям

В игорной столице США, на знаменитой улице, где расположены многочисленные казино, рядом с Mandalay Bay Casino, где на тот момент проходил концерт музыки кантри, неизвестный открыл стрельбу по зрителям. О количестве пострадавших пока не сообщается.

В результате в ночь на понедельник, 1 октября, ранены несколько человек, передает ряд СМИ со ссылкой на очевидцев.

Полиция сообщила, что нападавший еще не задержан и призвала граждан не приближаться к месту происшествия.