В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу по людям

В результате в ночь на понедельник, 1 октября, ранены несколько человек, передает ряд СМИ со ссылкой на очевидцев.

Полиция сообщила, что нападавший еще не задержан и призвала граждан не приближаться к месту происшествия.

Gunshots heard in some of the snaps coming from Las Vegas. pic.twitter.com/Zo7pzNofgJ— Bryann Paul Aguilar (@bryannaguilar) 2 октября 2017 г.