Британцы забросали камнями грабителей ювелирного магазина

В британском городе Бирмингеме местные жители забросали камнями грабителей ювелирного магазина. Видео инцидента было обнародовано в Сети, передает Birmingham Mail.

Сообщается, что четверо неизвестных ворвались в магазин, когда владелец покидал помещение на ночь. В то время, как один из них оставался в дверях с мачете, другие грабили торговую точку, набивая сумки драгоценностями.

Это происшествие не осталось без внимания людей. Через четыре минуты на улице собрались сотрудники соседних магазинов, а также прохожие.

Когда группа преступников направилась к своей машине, люди перешли к активным действиям, забрасывая автомобиль камнями.

Однако, несмотря на действия людей, грабителям удалось скрыться с награбленным добром.

Как отметил один из очевидцев, владелец магазина был ранен. Также небольшой порез руки получил мужчина, пытавшийся остановить грабителей.