Еврокомиссия: Референдум в Каталонии - незаконный

Европейская комиссия признала проведенный референдум о независимости Каталонии незаконным, а возникшая в связи с этим ситуация – внутреннее дело Испании. Об этом идет речь в заявлении Еврокомиссии, которое она приняла в понедельник, 2 октября.

В заявлении отмечается, что голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. Кроме того, Каталония как самостоятельное государственное образование не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.

«Согласно конституции Испании, референдум в Каталонии не является законным. Этот вопрос является внутренним делом Испании», - говорится в заявлении.

Еврокомиссия призвала стороны к единству и стабильности, настояв на необходимости не допустить государственного раскола.

«Мы призываем все стороны очень быстро перейти от конфронтации к диалогу.

Насилие никогда не может быть инструментом в политике», - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, после закрытия избирательных участков премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали.

По данным местных властей, в голосовании приняли участие около трех миллионов человек, а отделение от Испании одобрили 90% из них.

В результате стычек пострадали более тысячи человек.