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МИД: нет сведений о том, что в бойне в Лас-Вегасе могли пострадать латвийцы

LETA 1
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Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии в данный момент не располагает сведениями о том, что в результате стрельбы в Лас-Вегасе пострадали латвийцы.

МИД просит жителей Латвии, которые находятся в этом городе, известить близких о том, что они в безопасности, а тех, кто нуждается в помощи, связаться с посольством Латвии в США.

В американском Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки «Route 91» в результате стрельбы погибли более 50 человек,

около двухсот получили ранения.

Нападавший застрелен, им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мотивы его действий пока неизвестны.

Терроризм США
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