Лондон хочет ускорить переговоры по Brexit

Великобритания должна ускорить процесс переговоров с Брюсселем по Brexit, чтобы обеспечить достаточный для переходного периода срок продолжительностью около двух лет, который позволит компаниям адаптироваться к новым реалиям. Об этом заявил британский министр финансов Филип Хаммонд в понедельник, 2 октября.

«Мы все разочарованы тем, насколько медленным был прогресс в последние месяцы. Необходимо решить краткосрочную проблему, связанную с неопределенностью вокруг этого процесса, придав ускорение диалогу», - сказал Хаммонд телеканалу ITV.

При этом он поспешил смикшировать противоречия, существующие в кабинете премьера Терезы Мэй по вопросу о выходе Лондона из ЕС. Он отметил, что требования главы МИД Бориса Джонсона, выступающего за более жесткую позицию Великобритании на переговорах, хорошо известны.

Тем не менее, по словам министра финансов, Джонсон полностью поддерживает курс, выбранный в этом вопросе главой правительства.

Ранее британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис отверг критику Еврокомиссии в том, что по вине Лондона стороны не достигли подвижек в переговорном процессе о выходе Великобритании из ЕС.