Стрелка из Лас-Вегаса не застрелили, он покончил самоубийством

64-летний американец Стивен Пэддок, открывший стрельбу в Лас-Вегасе в разгар фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest, в результате которой не менее 50 человек погибли и 406 получили ранения различной степени тяжести, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в офисе местного шерифа, передает AP.

По предварительным данным, Пэддок был найден мертвым в номере отеля, из которого он вел стрельбу по толпе. Полицейские, прибывшие на место преступления,

обнаружили его тело и по меньшей мере 10 единиц огнестрельного оружия.

По словам шерифа Джозефа Ломбардо, Пэддок заехал в отель в минувший четверг, 28 сентября. Он подчеркнул, что предполагаемый убийца свел счеты с жизнью еще до приезда сотрудников правоохранительных органов в гостинице.

При этом ранее в СМИ фигурировала версия о том, что Пэддока застрелили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия по сигналу тревоги.

Как сообщил заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл, Пэддок ранее не имел приводов в полицию и не преступал закон, если не считать мелкие нарушения правил дорожного движения.

Он также подчеркнул, что при обыске у Пэддока «было обнаружено значительное количество огнестрельного оружия, включая длинноствольные винтовки».

Помимо этого, в офисе шерифа Лас-Вегаса сообщили об обнаружении подруги Пэддока, которая была с ним в момент совершения преступления. При этом на данный момент правоохранители подчеркивают, что женщина не является подозреваемой в массовом убийстве людей.

«Мы установили местонахождение автомобилей, которые был ранее объявлены в розыск по этому делу, и мы уверены в том, что нам удалось определить, где находится женщина», - говорится в сообщении департамента полиции Лас-Вегаса, опубликованном на странице в Twitter.

Ранее СМИ писали о том, что в связи со стрельбой были объявлены в розыск два автомобиля - внедорожник марки Hyunday Tuscon и минивэн марки Chrysler Pacifica Touring.